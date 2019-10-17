Общество

Псковские депутаты принимают участие в первенстве по пулевой стрельбе

Открытое лично-командное первенство по пулевой стрельбе на Кубок главы города Пскова проходит в сегодня, 18 октября, в стрелковом комплексе «Аквилон» Центра внешкольной работы «Патриот». В состязании участвует команда Псковской городской думы в составе 7 человек: депутаты Сергей Мусиенко, Валерий Тюменцев, Юлия Пожидаева, Сергей Федоров, Александр Тимофеев, а также сотрудник аппарата ПГД Сергей Носарев и помощник депутата Сергей Воробьев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

К участию в соревнованиях допускаются команды из 6 человек. Они делятся на три группы. Возраст участников в группах №1 и 2 - до 18 лет, в группе №3 - старше 18 лет. Команды военно-патриотических клубов «Юный стрелок», «Юный снайпер», ДОСААФ и другие, имеющие в своем составе спортсменов-стрелков, соревнуются в группе №1.

Участники первенства стреляют из пневматической винтовки. Группа №1 выполняет стрельбу с расстояния 10 метров. Количество выстрелов - 13 (3 пробных + 10 зачетных), положение для стрельбы - сидя с упора. Команды №№2 и 3 стреляют на дистанции 5 метров. Количество выстрелов - 8 (3 пробных + 5 зачетных), положение для стрельбы - сидя с упора.

Судьями выступают преподаватели Центра Елена Иванова, Светлана Никандрова, Наталья Григорьева и главный судья - Виктор Павелко.

Победители в личном первенстве определяются по наибольшему количеству выбитых очков среди юношей и девушек, мужчин и женщин в каждой группе. Победители в командном первенстве определяются по наибольшей сумме набранных очков всех участников команды в каждой группе. Победители и призеры награждаются грамотами главы города Пскова. Организатор соревнований - Центр внешкольной работы «Патриот». Задача первенства - военно-патриотическое воспитание молодежи, популяризация стрелкового спорта и повышение стрелкового мастерства обучающихся.