Общество

Торгово-промышленная палата Псковской области отмечает 25-летний юбилей

В Пскове начал работу III съезд Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области», приуроченный к ее 25-летию. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в программу съезда включены обзор взаимодействия Торгово-промышленной палаты с региональными бизнесом и властью за минувшие четверть века, выступления представителей ТПП РФ и региональных властей, а также членов ТПП Псковской области с презентацией актуальных бизнес-предложений. Кроме того, на съезде будут проведены довыборы в состав Совета союза ТПП ПО и приняты новые члены союза.

Депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов, приветствуя собравшихся, отметил, что Торгово-промышленная палата региона празднует хоть и небольшой, но очень важный юбилей. «То, что эта организация смогла продержаться столько лет, уже говорит о многом. Значит, это действительно востребованная организация, значит, она нужна сегодня людям», - отметил он.

От лица всех депутатов регионального парламента парламентарий поблагодарил за добрую миссию сотрудников и членов региональной ТПП. Также в ходе съезда были вручены награды и благодарности от Псковского областного Собрания людям дела, которые внесли заметный вклад в экономическое развитие региона.

Заместитель председателя ТПП РФ Максим Фатеев в свою очередь в своем выступлении отметил, что не в каждую торгово-промышленную палату из 83 регионов приезжает столько много гостей. «Все палаты всех регионов СЗФО подчеркивают статус и авторитет псковской Торгово-промышленной палаты, а также честность и принципиальность ее президента Владимира Зубова», - добавил он.

Добавим, что союз «Торгово-промышленная палата Псковской области» является негосударственной некоммерческой организацией, членом ТПП Российской Федерации и членом Ассоциации торгово-промышленных палат Северо-Западного федерального округа РФ. За 25 лет деятельности членская база палаты выросла более чем в 20 раз - в 1994 году в ее состав входило 16 предприятий, ставшие первыми учредителями региональной ТПП. В настоящее время палата объединяет более 350 членов.

Торгово-промышленная палата региона объединяет бизнес всех отраслей, представляет все его сегменты от малого до крупного. С учетом приграничного расположения Псковской области приоритетным направлением в деятельности региональной ТПП также является международное сотрудничество. Активными партнерами являются ТПП Белоруссии, Латвии, Эстонии, Литвы и их региональные отделения. В числе иностранных партнеров также торговые и торгово-промышленные палаты Германии, Польши, Швеции, Финляндии, Дании, Чехии, Украины, США.