Общество

Псковичи могут обезопасить себя от гриппа не только в рабочие, но и в выходные дни

Псковская городская поликлиника продолжает выездную вакцинацию против гриппа. Сделать прививку можно сегодня, 20 октября, с 10.00 до 14.00, а также с 21 по 25 октября - с 10.00 до 15.00, 26 и 27 октября (в субботу и воскресенье) - с 10.00 до 14.00 на территории торгового комплекса «Империал» (ул. Коммунальная, д. 41) в мобильном ФАПе (гос. номер автобуса - В 862 КР 60). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В поликлинике напомнили, что прививки проводятся бесплатно, и что вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача - 53-49-42, телефон отделения профилактики - 53-62-14.