Общество

Правительству предложили ввести единые требования для дистанционного экологического мониторинга

Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде предлагает кабмину определить единые требования для дистанционного мониторинга состояния окружающей среды, чтобы создать в России «умную» платформу контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии. Об этом сказал председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Андрей Турчак, сообщает пресс-служба «Единой России».

«Особое значение имеют данные о состоянии окружающей среды. Поэтому в федеральные законы «Об охране окружающей среды», «О защите прав юрлиц при осуществлении контроля и надзора» и в другие нормативные акты также необходимо внести изменения», — заявил сенатор.

По его словам, следует определить единые требования для дистанционного мониторинга состояния окружающей среды, в том числе беспроводных технологий и датчиков, которые в реальном времени ведут мониторинг и передают данные.

На сегодня такие требования отсутствуют, что препятствует созданию «умной» платформы контрольно-надзорной деятельности, в том числе по охране окружающей среды, подчеркнул Андрей Турчак.

«Для внедрения упомянутых цифровых решений необходимо совершенствовать регуляторную среду и создавать стимулы», — отметил глава Совета по цифровой экономике.

Ранее парламентарий сообщил, что Совет по цифровой экономике рекомендовал кабмину разработать федеральный проект «Цифровой регион», чтобы не допустить неравномерного развития цифровизации по стране.