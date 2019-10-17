Общество

В региональном управлении Следственного комитета состоялась встреча со школьниками

В преддверии Дня криминалистики, который ежегодно отмечается 19 октября, в аппарат следственного управления Следственного комитета России по Псковской области пришли гости из старших классов двух городских общеобразовательных школ, которым интересна эта профессия. Мероприятие было организовано по поручению руководителя управления генерал-майора юстиции Петра Крупени.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, юные гости посетили класс криминалистики, узнали о работе сотрудников этого подразделения, в котором трудятся следователи-криминалисты, эксперт-полиграфолог, психолог по работе с несовершеннолетними, а также специалист по экономическим и бухгалтерским экспертизам.

Затем ребятам предстояло познакомиться с криминалистической техникой, используемой следователями при раскрытии и расследовании преступлений. Каждый из них мог лично проверить ее возможности.

Случайно встретив в перерыве работы оперативного совещания руководителя следственного управления генерал-майора юстиции Петра Крупеню, наши гости смогли задать ему интересующие вопросы и сфотографироваться.

Петр Крупеня рассказал юношам и девушкам о проводимой председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным работе по криминалистическому оснащению следственных органов, а также о работе по воспитанию молодого поколения. Поблагодарил родителей ребят и их учителей за патриотическое воспитание. Предложил после окончания общеобразовательных школ попробовать свои силы при поступлении в академию Следственного комитета России.

Закончилось мероприятие совместным чаепитием, в ходе которого наши гости с интересом продолжали задавать вопросы о профессиональной жизни сотрудников отдела криминалистики.