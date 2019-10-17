Общество

В Пскове подвели итоги геоигр «Псков. Театр, кино»

В Пскове подвели итоги геоигр «Псков. Театр, кино». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, с 20 сентября по 17 октября в Пскове проводился региональный этап всероссийского сетевого краеведческого проекта «Россия online». Региональный этап «Псков online» собрал 6 школьных команд, 2 команды из Российской международной академии туризма, 2 от Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова и 2 команды Псковского государственного университета.

Игра состояла из трех этапов: квест по объектам, соответствующим тематике игры, творческое задание и составление экскурсии с использованием онлайн-карты.

Как отметила член жюри, заместитель директора школы № 47 Елена Радионова, большая удача, что в этот раз участников сопровождала хорошая погода. «Я рада, что все команды несли позитив и делились фотографиями, на которых они улыбались. Кончено, как отмечали многие члены жюри, мне жаль, что некоторые команды, успешно преодолев первый этап, решили не принимать участия в последующих. Тем не менее, было приятно смотреть на работы многих команд и узнавать что-то неожиданное и новое о городе», - поделилась впечатлениями Елена Радионова.

Главный специалист управления образования города Пскова Наталья Кучерова призналась, что завидует участникам этого креативного и познавательного проекта: «Безусловно, вы приобретаете не только знания культурно-исторического плана и определенные навыки, вы еще и учитесь работать в команде. Это прекрасный культурный досуг. Как известно, жизнь - это не прожитые дни, а запомнившиеся. Я считаю, что это выражение очень подходит всем вам, и что вы надолго запомните эти геоигры».

По итогам трех этапов стали известны названия команд-призеров и победителя. Третье место завоевала команда лицея №8 «Легион 5», второе место - у команды студентов ПсковГУ «Fenix». Победителем была определена самая молодая команда «БэВиС» - учащиеся 7 класса лицея №8.

Этот этап геоигр подготовит его участников к весеннему этапу, победитель которого представит Псковскую область в финале.

Организаторами игр выступили Многопрофильный правовой лицей №8, ПОИПКРО и администрация города Пскова.