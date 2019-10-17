Общество

Фальшивые деньги обнаружены в Пскове и Великих Луках

В Пскове и Великих Луках полицией изъяты купюры с признаками подделки. Так, в областном центре в местном финансовом учреждении 17 октября была обнаружена фальшивая пятитысячная купюра. По имеющимся данным, поступила она в выручке торговой организации. А в финансовом учреждении города на Ловати 17 октября также изъята пятитысячная банкнота с признаками подделки. По данным фактам проводятся проверки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.