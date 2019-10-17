Общество

МЧС не советует людям, не умеющим плавать, рыбачить далеко от берега

Традиционно осенние месяцы принято считать лучшими для рыбной ловли. Осенняя рыбалка практически всегда радует хорошим уловом. Однако на рыбалке важно знать и соблюдать основные правила безопасного поведения на воде, напоминает ГУ МЧС России по Псковской области.

Любой водоем, вне зависимости от его размеров, является местом повышенной опасности. Чтобы избежать возникновения несчастных случаев во время ловли, необходимо соблюдать несложные правила безопасности:

• Обязательным условием при выходе на воду в лодке является исправность плавательного средства.

• Наличие спасательных жилетов по числу пассажиров в лодке.

• Важно следить за состоянием уровня нагрузки лодки.

Недопустимы перегрузки и накапливание воды на борту. Кроме того, перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить родным и близким о месте промысла, а также уточнить время возвращения с рыбалки. Важно не забыть взять с собой средство связи.

Следует помнить, что навигация в осенне-зимний период обладает своими особенностями. Запрещается выходить на судовой ход при ограниченной видимости, в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях.

Нужно помнить о том, что нельзя:

• рыбачить в лодке далеко от берега людям, не умеющим плавать;

• спать, находясь на борту маломерного судна;

• держать на водоеме лодку боком к сильному ветру или волне;

• употреблять спиртное - даже слабоалкогольные напитки могут повлечь потерю контроля над собой, и стать причиной беды.

Если лодка опрокинулась, рекомендуется ухватиться за нее и, работая ногами, вывести ее на мель. Ни в коем случае не пытайтесь забраться на перевернувшуюся лодку, так как она может снова перевернуться, ударив или накрыв вас при этом.

О происшествиях в условиях природной среды следует сообщать по телефону 112.