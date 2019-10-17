Общество

Губернатор предложил жителям деревни Неелово-2 создать ТОС

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений по итогам встречи с жителем Неелово-2 Дмитрием Шуваловым, который, представляя интересы односельчан, обсудил с главой региона ряд насущных для поселка вопросов. На встрече, которая прошла в субботу, 19 октября, также присутствовали заместитель губернатора региона Василий Осипов, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, глава Псковского района Наталья Федорова, и.о. директора Псковавтодора Владимир Шаляев и глава Логозовской волости Любовь Фильчагина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, первым делом глава региона проверил исполнение своего поручения в части ремонта улиц Благодатная и Радужная, которые были приведены в нормативное состояние в этом году по просьбам жителей поселка. Работы выполнял Псковавтодор. Осмотрев участки улиц, Михаил Ведерников дал получение руководству дорожной организации и главе муниципалитета привести в порядок обочины дорог, организовав водоотводы, а также организовать регулярный контроль за состоянием дорожного полотна, в случае необходимости осуществлять подсыпку материала и грейдирование.

Также участники встречи обсудили возможность установки в Неелово-2 современной детской площадки. Жители сделали небольшой детский городок на частной территории из подручных материалов, но хотели бы более капитальное сооружение. Любовь Фильчагина отметила, что в поселке плотная индивидуальная застройка, вся земля находится в частной собственности, поэтому возможности установить площадку за счет муниципалитета нет. Тем не менее, силами района детская площадка была установлена по соседству, на улице Заречной. В свою очередь местный житель отметил, что в Неелово-2 очень много семей с детьми, и одной площадки явно не достаточно.

Михаил Ведерников предложил Дмитрию Шувалову проработать с собственником вопрос передачи участка с детской площадкой муниципалитету, чтобы в дальнейшем благоустроить территорию за счет средств района.

Кроме того, по просьбе заявителя будет проработан вопрос газификации территории населенного пункта.

Вне плана губернатор осмотрел пришкольный стадион Моглинской средней школы. Местные власти хотят привести его в порядок, но из-за нехватки средств работы намерены проводить поэтапно. Вице-губернатор Василий Осипов заметил, что такой подход в данной ситуации нецелесообразен, и лучше сделать сразу полную реконструкцию спортивного объекта. губернатор Михаил Ведерников предложение поддержал и поручил главе района Наталье Федоровой составить проектно-сметную документацию. Областные власти со своей стороны проработают вопрос включения заявки на строительство современного школьного стадиона либо в проект партии «Единая Россия», либо в программу ПАО «Газпром».

В ходе разговора заявитель также поднял вопрос о сточном коллекторе ОЭЗ «Моглино», трубы которого нуждаются в замене. Василий Осипов проинформировал, что в этом году был заменен участок канализационного трубопровода с установкой новых смотровых колодцев. Ремонтные работы будут продолжены и в следующем году.

По итогам встречи губернатор предложил заявителю с остальными жителями деревни Неелово-2 создать территориальное общественное самоуправление (ТОС), который поможет привлечь дополнительное финансирование на решение локальных вопросов, и поручил Наталье Федоровой оказать населению всестороннюю поддержку в этом вопросе. Михаил Ведерников напомнил, что в этом году на поддержку ТОСов из регионального бюджета было выделено 3,5 млн рублей, которые были направлены на решение наиболее актуальных вопросов сельских территорий.