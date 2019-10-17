Общество

Жители Подборовья-3 жалуются на аварийное состояние местного почтового отделения

Жители поселка Подборовье-3 жалуются на аварийное состояние местного почтового отделения. Жалобу по поводу этой проблемы местная жительница разместила на сайте ведерников.рф.

«Печь разрушена, света нет, полы проваливаются, потолки,стены в ужасном состоянии, штукатурка сыпется. Невозможно почтальону работать в таких условиях, и нам как посетителям почты невозможно находиться в таком здании. Люди приходят сюда за пенсией, посылками, квитанциями», - написала женщина на сайте и приложила к обращению красноречивые фотографии.