Общество

Более половины россиян не планирует брать дополнительный отпуск в новогодние каникулы

Более половины россиян не планирует брать дополнительный отпуск в новогодние каникулы, сообщает РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.

Эксперты сервиса опросили около двух тысяч пользователей и выяснили, что почти 57% из них не хотят брать дополнительные дни отпуска после новогодних праздников, а 7% респондентов по разным причинам не смогут этого сделать.

Более 16% участников опроса точно возьмут пару дней в счет отпуска, правда, они еще не выбрали даты. Несколько выходных дней после каникул планируют попросить более 8% респондентов. Более 4% уйдут в отпуск чуть раньше Нового года.

Для 7,5% пользователей вопрос дополнительных выходных после каникул не актуален: они либо не работают, либо у них свободный график.

Предстоящие новогодние каникулы будут короче, чем в предыдущие годы – они продлятся восемь дней. Россияне будут отдыхать с 1 по 8 января.