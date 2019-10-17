Общество

Международная выставка кошек «Кубок Псковщины-2019». ФОТО

Международная выставка кошек «Кубок Псковщины-2019» открылась сегодня, 19 октября, в Городском культурном центре. Организатор - клуб любителей кошек «Плескава».

На выставке представлены более сотни животных разных пород: британская короткошерстная, и длинношерстная, скоттиш фолды/страйты, хайленд фолды/страйты, экзотическая короткошерстная, сибирская, мейн-кун, курильский бобтейл, абиссинская, бенгальская, бурма, девон-рекс, корниш-рекс, донской сфинкс, канадский сфинкс, петерболд, персидские/экзоты.

В программе мероприятия - мастер-классы от экспертов, проведение WCF-рингов для взрослых и молодых представителей пород и традиционные мероприятия формата «Fun» Shows.

Добавим, выставка будет открыта для посетителей и завтра, 20 октября.