Общество

Виновным в домашнем насилии могут запретить приближаться к жертве

Президентский Совет по правам человека разработал законопроект, согласно которому пострадавший от семейно-бытового насилия получит право обратиться за так называемым защитным предписанием. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

СПЧ предлагает определять семейно-бытовое насилие как «умышленное противоправное действие или бездействие либо угрозы в отношении близких родственников или их имущества». Согласно законопроекту, жертвам предлагается выдавать защитные ордера (принудительное предписание) двух типов: судебные и внесудебные.

При наличии внесудебного ордера преследователь не сможет приближаться к пострадавшему ближе чем на десять метров, а также будет обязан пройти специализированную психологическую программу.

В исключительных случаях судебное защитное предписание обяжет нарушителя покинуть место совместного проживания с пострадавшим. При этом не имеет значения, кто является собственником недвижимости.

Преследователь должен будет передать жертве ее имущество и документы, а также возместить имущественный и моральный вред, стоимость консультирования или пребывания во временном жилище.

За помощью сможет обратиться как сам пострадавший, так и его законные представители.

В середине сентября прошло первое заседание рабочей группы в Совете Федерации по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Тогда стало известно, что его могут внести в Госдуму в нынешнем году.

По словам бывшего руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, термин «домашнее насилие» необходимо расширить, чтобы он защищал более широкий круг лиц, в том числе детей и представителей старшего поколения.

Закон о декриминализации побоев в семье подписали в 2017 году. Сейчас за такое нарушение, если оно совершено впервые, предусмотрена административная ответственность: штраф от пяти до 30 тысяч рублей, от десяти до 15 суток ареста или до 120 часов исправительных работ.