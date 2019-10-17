Общество

Пожилую пациентку на 6 часов забыли в томографе

70-летную женщину из болгарского города Павликени медицинские работники забыли в томографе на шесть часов, сообщает life.ru. Асенка Христова была госпитализирована из-за болезни легких. В 13.30 ее отправили на сканирование, а потом до вечера ее не могли найти родственники и сотрудники больницы, сообщает телеканал Nova TV.

Поверив врачам, что женщина испугалась медицинских процедур и сбежала, ее родственники организовали поиск в городе вместе с полицейскими. А нашли женщину в стенах медицинского учреждения. Она была привязана и забыта во время прохождения томографии. Кабинет был закрыт на ключ.

Дежурная лаборантка, забывшая женщину в томографе, внезапно ушла в отпуск. Асенку Христову отправили лечиться в столицу – Софию, а ее родственники решительно настроены судиться с медиками.