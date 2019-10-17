Общество

В исправительных учреждениях Псковской области прошли Дни открытых дверей для родственников осужденных

В исправительных учреждениях УФСИН России по Псковской области прошли Дни открытых дверей для родственников осужденных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, на этот раз гостями стали родные и близкие осужденных, отбывающих наказание в ИК-5, а также в отрядах по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1 и СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области. Подобные мероприятия проводятся во всех подведомственных учреждениях и стали уже доброй традицией, их главная цель - познакомить гостей с материально-бытовыми условиями содержания близких им людей.

После обязательного инструктажа о правилах поведения на режимных территориях приехавшие гости посетили жилые помещения отрядов, где смогли своими глазами увидеть условия отбывания наказания, в которых живут их родные, а также задать администрации учреждений все интересующие вопросы.

Приехавшие в следственные изоляторы ознакомились с работой комнат приема передач, осмотрели помещения отряда хозяйственного обслуживания, ознакомились с условиями проживания осужденных отряда. В ИК-5 родственники побывали в банно-прачечном комбинате, медицинской части, церкви, столовой и в учебных классах школы. Кроме экскурсии по территории исправительных колоний, осужденные и их родственники, смогли вдоволь пообщаться.

В управлении также добавили, что поддержание социально полезных связей осужденных с родственниками является важным звеном в ресоциализации осужденных, повышает эффективность психолого-педагогической работы, помогает оптимизировать период социальной адаптации осужденного после освобождения. Поэтому подобные мероприятия имеют положительный результат.