Общество

Великие Луки присоединятся к волонтерской акции «Неделя добрых дел»

Великие Луки присоединятся к массовой волонтерской акции «Неделя добрых дел», которая пройдет с 21 по 27 октября по всей России. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в городском управлении образования. В частности, волонтерский отряд «Радонеж» совершит выезд в храм Успения Божией Матери на подворье Свято-Успенского Святогорского монастыря, где приведет в порядок прилегающую территорию.

Акция «Неделя добрых дел» приурочена к запуску нового онлайн-проекта о созидательной гражданской активности «Добро.Журнал», который расскажет истории миллионов простых людей, каждый день делающих добрые дела.

Во время акции, организатором которой выступает платформа «Добровольцы России», популярные блогеры и журналисты примут участие в мероприятиях волонтеров и НКО и расскажут об этом на платформе «Добро.Журнала» и в социальных сетях с хештегами #неделядобрыхдел #доброжурнал.



Вокруг нас ежедневно происходит множество вдохновляющих историй, про которые мы даже не знаем, хотя многие из них приносят реальную пользу не только обществу, но и территориям, целым поселениям. Цель нового онлайн журнала - выявлять и продвигать такие истории, а также вовлекать россиян участвовать в действительно полезных волонтерских активностях. Участники акции «Неделя добрых дел» на собственном примере покажут, что по всей стране есть люди, меняющие жизнь к лучшему, а созидательная деятельность — это неотъемлемая часть жизни современного человека. Например, в Белгородской области активисты проведут массовый субботник в урочище Горняшка, в Московской области – отремонтируют ветхие библиотечные книги, в Ульяновской области – займутся восстановлением леса в рамках акции «Посади лес!», а в Воронежской области – помогут провести Международный детский театральный фестиваль «Маршак».



Чтобы принять участие в акции, нужно выбрать мероприятие в своем регионе и рассказать об участии в нем на платформе «Добро.Журнала» (стартует 21 октября по адресу https://журнал.добро.рф), а также в своих социальных сетях, обязательно отметив #неделядобрыхдел #доброжурнал. Найти подходящее мероприятие можно в Единой информационной системе «Добровольцы России» или написав координатору проекта «Добро.Журнал» Дарье Давидовой davidova@avcrf.ru.



Присылать свои истории, видео и фоторепортажи могут не только профессиональные журналисты и авторы – «Добро.Журнал» будет открыт для всех, кто готов рассказать позитивную историю о добром деле с помощью текста, видео или фото.



Лучших авторов «Добро.Журнал» будет поощрять - вместе с запуском СМИ стартует всероссийский грантовый конкурс историй о гражданской активности. В конкурсе будет три номинации: «Лучший текст», «Лучший фоторепортаж» и «Лучшее видео». В каждой номинации будет определено по три победителя. Прием заявок на конкурс историй продлится с 21 октября до 17 ноября. Лучшие авторы получат возможность пройти образовательные семинары с участием топ-блогеров, а победители конкурса – микрогранты на дальнейшее ведение блога о социальной активности на платформе «Добро.Журнал».

Общий грантовый фонд конкурса составляет 1 млн. рублей. Церемония награждения победителей, которых определит жюри из журналистов, общественных и культурных деятелей, состоится на Международном форуме добровольцев 3-5 декабря 2019 года.