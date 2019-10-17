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Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

20.10.2019 12:04|ПсковКомментариев: 0

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС. Об этом сообщила «Российская газета».

По словам Абрамова, недолив связан с программным обеспечением топливораздаточных колонок. В программе можно настроить определенные параметры недолива, которые будет контролировать сам пистолет, пишут «Известия».

«Помните, была такая проблема с процентом выигрыша в игровых автоматах? То же самое и здесь. Индикатор покажет вам 30 литров, но на самом деле в бак попало 29,7 литра», — отметил чиновник.

В Росстандарте намерены осуществлять комплексные проверки заправок. Проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как система, в том числе ее связь с оператором за кассой.

Для более эффективного контроля в первой половине 2020 года планируется утвердить замену устаревшему ГОСТу 1989 года на топливораздаточные колонки, который допускает некоторую погрешность измерения топлива.

Помимо этого ведомство работает над созданием «скрытого» прибора для контрольных закупок на АЗС, который точно сможет улавливать 1% недолива.

Источник: Псковская Лента Новостей
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