Общество

Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона

Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям».

Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ноябре во втором чтении.

Если он будет принят, банки в обязательном порядке станут проверять, оформлен ли телефон на паспортные данные клиента, как часто он им пользуются, и менял ли гражданин мобильное устройство.

В Госдуме пояснили, что мера избавит клиентов банков от звонков коллекторов и усложнит кражу денежных средств.