Общество

Российские войска связи отмечают 100-летний юбилей

Войска связи России отмечают 100-летний юбилей со дня образования, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Двадцатого октября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День военного связиста и 100 лет со дня образования войск связи. На протяжении своей славной истории воины-связисты с честью выполняют служебный долг, являются достойным примером профессионализма и самоотверженности. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, рискуя жизнью, они обеспечивали устойчивую связь на фронтах и в штабах, тем самым вносили неоценимый вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время совершенствование системы связи Вооруженных сил происходит на основе широкого внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий. В соединения и воинские части поступает техника связи и автоматизированная система связи, которая удовлетворяет потребности системы управления на всех уровнях.

«Существующая система спутниковой связи обеспечивает потребность Вооруженных сил Российской Федерации в спутниковых каналах в необходимом объеме и позволяет эффективно управлять войсками и силами. Кроме того, орбитальная группировка спутников связи военного назначения продолжает наращиваться в ходе реализуемых опытно-конструкторских работ в соответствии с ранее принятыми решениями», - говорится в сообщении.

Сообщается, что особое внимание связисты уделяют видеосвязи. Она помогает качественно улучшить процесс принятия решения должностными лицами Минобороны России. Практически все совещания руководства Минобороны проходят с использованием защищенной видеоконференцсвязи и сопровождаются прямой видеотрансляцией обсуждаемых событий.

«Ежегодно только в интересах руководящего состава Минобороны России проводятся более 3 000 сеансов защищенной видеоконференцсвязи с более чем 40 000 абонентов, а также ряд важных мероприятий под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации и министра обороны Российской Федерации. Высокой оценки заслуживает труд специалистов научно-исследовательских организаций, которые создают перспективные комплексы и средства связи Вооруженных сил Российской Федерации», - добавили в военном ведомстве.