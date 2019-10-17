Общество

Грантовый конкурс по поддержке молодежных проектов стартовал в Псковской области

В Псковской области открыт прием заявок на конкурс грантов в форме субсидий на поддержку молодежных проектов. С инициативой запуска такого конкурса в прошлом году выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Для реализации лучших социально значимых практик из областного бюджета выделено 1 млн рублей. Максимальная сумма гранта составляет 200 тыс рублей.

На грантовую поддержку могут претендовать проекты, по следующим направлениям:

— Патриотическое направление;

— Добровольческое направление;

— Молодежные медиа;

— Политическое направление;

— Международное направление;

— Лига студенческих клубов.

К участию приглашаются граждане Российской Федерации возрастом от 18 до 35 лет, проживающие на территории Псковской области.

Заявки принимаются на автоматизированной информационной системе «Молодежь России» до 15 ноября.

Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших молодежных инициатив, содействие в реализации потенциала молодежи Псковской области.