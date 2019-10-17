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Общество

Михаил Ведерников поздравил представителей дорожной отрасли региона с профессиональным праздником

20.10.2019 11:32|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области поздравил работников и ветеранов дорожной отрасли с профессиональным праздником.

Глава региона отмечает, что в Псковской области более 8 тысяч километров дорог регионального значения, и лишь треть из них соответствовала нормативным требованиям.

«Наверное, нет ни одной проблемы, которая бы настолько объединяла мнения жителей нашей земли: нам всем необходим был рывок вперед, чтобы привести эту сеть в порядок.

С 2019 года наши дорожники начали колоссальную работу, которая призвана принципиальным образом улучшить состояние региональной автомобильной инфраструктуры. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовало серьезное дорожное строительство сразу по нескольким направлениям, результаты которого можно увидеть уже сегодня.

Впереди ещё не один год кропотливого, непростого труда. Однако я уверен, что специалисты отрасли справятся со всеми поставленными задачами, а их работу оценит каждый житель Псковской области», - поздравил представителей дорожной отрасли региона с профессиональным праздником Михаил Ведерников.

Теги: #губернатор
Источник: Псковская Лента Новостей
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