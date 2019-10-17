Общество

Виктор Антонов работникам дорожного хозяйства: Пусть результаты вашего труда будут предметом общей гордости всех жителей региона

И.п. председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Собрания депутатов.

По убеждению Виктора Антонова, в Псковской области дорожному хозяйству уделяется особое внимание – для приграничного региона транспортные артерии являются залогом развития территории. Разветвлённая дорожная сеть и современная транспортная инфраструктура – это рост производства и торговли, реализация социальных проектов, освоение сельскохозяйственных земель, увеличение туристического потока и, в целом, повышение качества жизни людей.

«Безусловно, качество наших дорог еще далеко от совершенства – у работников дорожной отрасли впереди немало задач, но надо признать, что за последние годы в регионе выполнен большой объём ремонтных работ. В порядок приводятся не только федеральные трассы, проходящие через область, но и сотни километров региональных, городских и сельских дорог. От всей души желаю псковским дорожникам профессиональных успехов и благополучия. Пусть результаты вашего труда будут предметом общей гордости всех жителей региона!», - поздравил работников дорожного хозяйства Виктор Антонов.