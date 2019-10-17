Общество

Профилактические беседы и инструктажи провели сотрудники МЧС с жителями Усвятского района

20 октября с целью профилактики пожаров и гибели людей на них, сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам осуществлен профилактический рейд в деревне Узкое Усвятского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования в быту», «Детская шалость», «Обеспечение пожарной безопасности в лесу».

На территории населенного пункта с гражданами проведены профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности, под роспись проинструктировано 8 человек и распространено 15 листовок. Жители ознакомлены с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, эксплуатации электрооборудования и электроприборов.

Гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Усвятского района, рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе.