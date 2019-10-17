Общество

В России выросли продажи антидепрессантов

Аптечные продажи антидепрессантов и успокоительных выросли на 12–15% по сравнению с годом ранее. Эксперты считают, что это связано как с ростом общего уровня негативных настроений в обществе, так и со злоупотреблением назначениями таких средств со стороны врачей, пишут «Известия».

Также растет спрос на успокоительные препараты. В сентябре 2019 года их купили на 13% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Наиболее подвержены стрессу люди 25–34 лет, они составляют больше 40% потребителей седативных препаратов. Реже других (меньше 5%) успокоительные покупали граждане 55–64 лет, отметили специалисты сервиса «Все аптеки».