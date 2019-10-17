Общество

Преподаватель Псковского областного колледжа искусств Ирина Галковская победила в конкурсе видеоблогеров

Преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Ирина Галковская победила в конкурсе видеоблогеров «Университета детства». Как Псковской Ленте Новостей сообщила сама преподаватель, конкурс проходил в рамках «Летней школы», организованной Рыбаков-фондом для педагогов и воспитателей - победителей конкурса Л.П. Выготского.

Источник: архив героя публикации

«В течение недели в Подмосковье 100 учителей и 20 студентов из 85 регионов России посещали лекции и мастер-классы ведущих российских специалистов в области образования и развития ребенка, участвовали в семинарах, деловых играх, практикумах, разрабатывали инновационные проекты, делились собственными идеями», - отметила Ирина Галковская.

С ее слов, как для специалиста по связям с общественностью колледжа искусств, а также начинающего видеоблогера, было профессионально важно принять участие в конкурсе публикаций о том, как проходит летняя школа.

«Вдохновляло все, и обо всем хотелось написать, рассказать: предельно насыщенная программа (до 16 часов ежедневных занятий), очень интересные и информативные выступления спикеров, в числе которых Игорь Рыбаков, Александр Асмолов, Татьяна Волосовец, Елена Юдина и многие другие, сами участники – яркие личности, единомышленники, стремящиеся к постоянному саморазвитию», - добавила Ирина Галковская. - была очень счастлива узнать, что мой видеоблог получил высокую оценку организаторов, и я стала одной из четырех победительниц конкурса. В качестве приза мы получили возможность вести свои колонки на странице «Университета детства» в Интернет-ресурсе и авторские книги Игоря Рыбакова».

Преподаватель подчеркнула, что уже вышло несколько ее постов в различных форматах (видеоролик «Ролевой репертуар учителя», статьи «Оглядываясь в будущее», «Инклюзия: из собственного опыта», видеоклип с песней «В путь»), где она делится с коллегами своими профессиональными наработками.

«По их отзывам и комментариям, очевиден интерес педагогического сообщества к этой работе, что очень ценно для меня», - заключила Ирина Галковская.

Источник: Youtube-канал «Ирина Галковская - МузУчилка»