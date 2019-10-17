Общество

В России выросли продажи антидепрессантов и успокоительных препаратов

Аптечные продажи антидепрессантов и успокоительных выросли на 12 - 15% по сравнению с годом ранее. Эксперты считают, что это связано как с ростом общего уровня негативных настроений в обществе, так и со злоупотреблением назначениями таких средств со стороны врачей, пишут «Известия».

Так, в январе-августе россияне купили 5,5 млн упаковок антидепрессантов почти на 3 млрд рублей, зафиксировали в DSM Group. Относительно того же периода прошлого года продажи выросли на 12% в натуральном выражении и на 15% в денежном, уточнили в компании.

Также растет спрос на успокоительные препараты. В сентябре 2019 года их купили на 13% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Наиболее подвержены стрессу люди 25-34 лет, они составляют больше 40% потребителей седативных препаратов. Реже других (меньше 5%) успокоительные покупали граждане 55–64 лет, отметили специалисты сервиса «Все аптеки».

По оценке экспертов ВОЗ, сегодня депрессия является четвертой по частоте причиной нетрудоспособности населения планеты. Уже к 2025 году она выйдет на третье место после ожирения и диабета, прогнозируют специалисты международной организации.