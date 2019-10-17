Общество

Интернет-мошенники выставили на продажу базу из 20 млн аккаунтов Instagram

Интернет-мошенники выставили на продажу базу из 20 млн аккаунтов Instagram, оценив ее в 2,8 биткоина (22 тыс. долларов). В нее вошли данные около 20 млн аккаунтов, при этом 20 тыс. записей из нее, включая телефоны, электронную почту, ники, оказались в открытом доступе, сообщают «Известия».

Как выяснило издание во время изучения десяти строк базы данных, в ней действительно содержатся данные реальных пользователей, однако россиян среди них обнаружить не удалось.

Как отметили в пресс-службе Instagram, база данных может принадлежать индийской маркетинговой компании, которая в мае 2019 года оставила в открытом доступе свой сервер с 49 млн строк.

«Данные с этого сервера были скопированы злоумышленниками и с тех пор периодически появляются на специализированных форумах и ресурсах DarkNet», - отметили представители соцсети.

Отмечается, что для пользователей эта утечка почти безопасна, поскольку злоумышленники, имея только электронную почту, ник, или же номер телефона, не смогут списать средства со счетов человека.