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Общество

Штирлица и профессора Преображенского назвали лучшими политиками

21.10.2019 09:23|ПсковКомментариев: 0

Штирлиц и профессор Преображенский оказались лидерами среди киногероев, обладающих качествами, необходимыми идеальному политическому лидеру. Таковы результаты опроса, который провели ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры, пишут «Коммерсантъ» и «Ведомости».

Исследователи повторили эксперимент 1999 года, который провели ВЦИОМ и РОМИР и результаты которого опубликовал журнал «Коммерсантъ-Власть». 20 лет назад респондентов спросили, за кого из предложенных киногероев они бы проголосовали на президентских выборах. Тогда лидерами, по версии ВЦИОМа, стали Петр I (19%), Глеб Жеглов и маршал Жуков (оба по 13%) и Штирлиц (10%). Опрос РОМИРа вывел топ-три Жукова (34,8%), Штирлица (14,1%) и Жеглова (10%). Списки ВЦИОМа и РОМИРа не совпадали. В каждом было около десятка персонажей, в том числе из зарубежного кино. ВЦИОМ предлагал в том числе Василия Чапаева и Джона Рэмбо, РОМИР - Шерлока Холмса и Атоса.

В опросе 2019 года в списке было 11 персонажей из советских картин. Их выбрали на основе предварительного исследования «зрительских симпатий». Это оказались Штирлиц, профессор Преображенский, Семен Семенович Горбунков из «Бриллиантовой руки», Катерина из «Москва слезам не верит», Данила Багров из «Брата», Мария Швецова из «Тайн следствия», Саша Белый из «Бригады», Антон Городецкий из «Дозоров» и отец Анатолий из «Острова». Респондентов также спросили, какие именно качества они ценят у политиков. Вопрос о голосовании на президентских выборах социологи больше не задавали.

Штирлиц набрал 20%, профессор Преображенский - 12%, Данила Багров и Мария Швецова - по 11%, Катерина из "Москва слезам не верит" - 9%, Валерий Харламов - 6%. За Багрова, Белого и Харламова чаще голосовали молодые респонденты, за Преображенского - жители столиц и крупных городов, за Штирлица - жители глубинки.

Наиболее ценными для политика качествами оказались честность (44%), образованность и компетентность (31%), близость к народу (26%), умение эффективно организовывать работу других людей (25%), ум (22%) и информированность о положении дел в стране (21%).

По мнению авторов исследования, Штирлиц лучше прочих воплощает честность, компетентность и близость к народу. Его лидерство отчасти объясняется тем, что СМИ в последние 20 лет сравнивали Штирлица с президентом Владимиром Путиным, пишут «Ведомости».

Профессор Преображенский, по их мнению, отражает настроения группы избирателей, «недовольной положением дел в стране» и «готовой критиковать происходящее в России», но при этом хорошо адаптированной к ситуации и не готовой «делать что-то большее» (цитаты по «Коммерсанту»). В опросе 1999 года он набрал только 3%.

Теги: #вциом
Источник: Псковская Лента Новостей
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