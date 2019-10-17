Общество

Актрису Валентину Талызину госпитализировали

Актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, у Талызиной случился микроинсульт. Жизни 84-летней артистки ничего не угрожает. Вскоре ее должны перевести в реабилитационный центр, пишет «Лента.ру».

Валентина Талызина родилась в 1935 году в Омске. В 1958-м она окончила ГИТИС и с тех пор служит в Академическом театре имени Моссовета. Талызина — народная артистка РСФСР, на ее счету десятки ролей в театре и кино. Он играла в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Афоня», «Зигзаг удачи», «О бедном гусаре замолвите слово» и других картинах.

Помимо работ в театре и кино Талызина озвучивала героев многих советских мультфильмов. Ее голосом говорит мама Дяди Федора из мультфильма «Трое из Простоквашино».