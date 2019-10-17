Общество

Останки 44 бойцов перезахоронили в Усвятском районе

В преддверии празднования годовщины освобождения Усвятского района от немецко-фашистских захватчиков в деревне Чурилово состоялось торжественное перезахоронение останков 44 защитников Отечества.

В траурной церемонии, прошедшей в рамках партпроекта «Историческая память», приняли участие представители власти, «Единой России», общественности и местные жители. Они почтили память воинов минутой молчания и возложили цветы к братской могиле.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, почти все погибшие – сибиряки. Их не стало во время Великой Отечественной войны, предположительно, в апреле 1942-го. Этим бойцам было по 18-20 лет.

«Мы всегда будем помнить их подвиг, ведь они ценой своей жизни подарили нам мир и свободу, низкий поклон им и вечная память!» – сказал глава Усвятского района, заместитель секретаря местного отделения партии Дмитрий Петров. Он выразил слова благодарности поисковому отряду «Гвоздика» за большую работу и бережное отношение к героическому прошлому страны.

Также 20 октября в деревне Заклика Локнянского района со всеми почестями были перезахоронены останки 103 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. «Мы отдаем дань памяти и уважения нашим героям, которые самоотверженно шли в бой и отдали свои жизни в боях за наше будущее. Огромное спасибо и низкий поклон нашим поисковым отрядам», - сказал депутат фракции «Единой России» в областном Собрании Алексей Блинов.

Партийный проект «Единой России» «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.