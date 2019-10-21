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Общество

Правильно составленный договор с кадастровым инженером – гарантия качества выполнения кадастровых работ

21.10.2019 21:27|ПсковКомментариев: 1

Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на основании заключаемого в соответствии с требованиями гражданского законодательства и Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» договора подряда на выполнение кадастровых работ. Об этом сообщила помощник директора Кадастровой палаты по Псковской области Елена Шефова.

Законодательством установлены следующие требования к договору подряда на выполнение кадастровых работ:

  • Договор подряда является публичным договором.
  • Цена подлежащих выполнению кадастровых работ определяется сторонами договора подряда путем составления твердой сметы. Смета приобретает силу и становится частью договора подряда на выполнение кадастровых работ с момента подтверждения ее заказчиком кадастровых работ.
  • Договором подряда может быть предусмотрено обязательство заказчика уплатить обусловленную договором цену в полном объеме после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости, в отношении которых выполнялись кадастровые работы в соответствии с таким договором подряда.

По словам Елены Шефовой, нередки случаи приостановления органом регистрации прав проведения учетно-регистрационных действий в связи с тем, что форма/содержание межевого плана, технического плана или акта обследования, не соответствуют требованиям законодательства. Иначе говоря, кадастровые работы были, выполнены либо не в полном объеме, либо не качественно.

Как правильно заключить договор с кадастровым инженером?

При заключении договора важно учитывать сроки, в которые кадастровый инженер готов предоставить необходимые для кадастрового учета документы: межевой план, технический план, акт обследования объекта недвижимости. Законом не установлены сроки проведения кадастровых работ, поэтому рекомендуем заказчику уделить внимание данному разделу договора.

Необходимо отметить, что при заключении договора на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка в договоре с кадастровым инженером возможно оговорить пункт о выносе в натуру границ земельного участка (закрепление поворотных точек на местности).

«Кроме того, при выборе кадастрового инженера и заключении с ним договора следует обратить внимание, использует ли он личный кабинет», - подчеркнула Елена Шефова.

На сайте Росреестра существует «Личный кабинет кадастрового инженера». Кадастровый инженер может, используя электронный сервис, осуществлять предварительную загрузку (проверку) документов, необходимых для учета (технический план, межевой план, акт обследования). Также кадастровый инженер может поместить необходимые для кадастрового учета документы на временное хранение. Документу присваивается уникальный идентифицирующий номер (УИН) в виде кода. Данный код может быть использован заявителем при подаче заявления для проведения государственного кадастрового учета.

«Советуем перед тем, как заключать договор подряда, узнать у инженера, как он запрашивает сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН): лично или через Интернет, пользуясь порталом Росреестра», - отдельно выделила Елена Шефова. – «Через портал Росреестра документы будут готовы более оперативно».

Также следует обратить внимание на стоимость кадастровых работ. Цена кадастровых работ – это предмет договоренности сторон: кадастрового инженера (подрядчика) и заказчика. Кроме того, Законом о кадастре определено, что предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому подобное) кадастровых работ в зависимости от видов объектов недвижимости, иных имеющих существенное значение критериев могут устанавливаться субъектами Российской Федерации. Обращаем Ваше внимание на то, что в Псковской области такой нормативный правовой акт отсутствует.

При заключении договоров на выполнение кадастровых работ при подготовке межевого плана, технического плана или акта обследования, рекомендуем уделять особое внимание пунктам о сроках окончательной  оплаты кадастровых работ, а также пунктам, обеспечивающим гарантии качества работы. А именно, рекомендуем включать пункт о том, что в случае выявления в межевом плане, техническом плане или акте обследования органом регистрации прав нарушений, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки».

По словам эксперта Кадастровой палаты по Псковской области, чтобы не ошибиться при выборе специалиста нужно зайти на портал Росреестра и воспользоваться сервисом по предоставлению сведений из государственного реестра кадастровых инженеров. С его помощью бесплатно в режиме онлайн можно получить информацию о каждом конкретном специалисте, имеющем право на осуществление кадастровой деятельности. Обращаем ваше внимание, что на территории Псковской области около 160 кадастровых инженеров.

Деятельность кадастрового инженера подлежит строгому контролю со стороны саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой он является.

В соответствии с федеральным законодательством за внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план, технический план или акт обследования или подлог документов на основании которых они были подготовлены, при условии отсутствия состава уголовно наказуемого деяния, ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет.

Действия кадастрового инженера в рамках договора подряда на проведение кадастровых работ по оформлению межевого плана, технического плана и акта обследования могут быть оспорены в судебном порядке.

Так же обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан выполнить работу, оказать услугу, качество которой соответствует договору. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю, надзору, выявлению нарушений, связанных с выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающих обязательным требованиям действующего законодательства о защите прав потребителей.

В случае нарушения кадастровыми инженерами прав потребителей при предоставлении ими профессиональных услуг, связанных с подготовкой документов для совершения учетно-регистрационных (межевой план, технический план, акт обследования), возможно обратиться в Роспотребнадзор для проведения контрольно-надзорных мероприятий и возбуждения дел об административном правонарушении, в случае выявления фактов нарушения кадастровыми инженерами законодательства о защите прав потребителя.

Источник: Псковская Лента Новостей
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