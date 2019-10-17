Общество

Страховые пенсии в 2020 году вырастут на 6,6%

Проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год предполагает увеличение социальных пенсий на 7%, а страховых — на 6,6%, то есть выше роста инфляции (средний рост пенсий составит 1000 рублей). Соответствующие параметры внебюджетного фонда на следующий год и плановый период 2021 и 2022 годов Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний, сообщает «Парламентская газета».

В пояснительной записке к проекту бюджета ПФР отмечается, что доходы фонда в части страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на 2020 — 2022 годы сформированы исходя из тарифа страхового взноса в размере 22% «в пределах установленной величины базы для исчисления страховых взносов и 10% с сумм выплат, превышающих предельную величину базы для исчисления страховых взносов».

Разработчики проекта также обращают внимание, что при формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на финансирование накопительной пенсии, который действует в стране с 2014 года.

Кроме того, проект бюджета предполагает увеличение в следующем году социальных пенсий на 7%, а страховых — на 6,6%, то есть выше роста инфляции (средний рост пенсий составит 1000 рублей).

Общий объем доходов Пенсионного фонда России (ПФР) в 2020 году составит 8,9 трлн рублей (7,9% к объему ВВП), расходов — 9,042 трлн рублей (8,0% к объему ВВП).