Общество

Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», показал опрос

Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

В начале октября зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес министра труда Максима Топилина обращение с предложением создать в России новую льготную категорию - «жертвы перестройки». По его мнению, в нее могли бы войти граждане, проживавшие в России в 1987-1989 года в возрасте 25-45 лет.

По данным социологического исследования, 25% россиян считают себя «жертвами перестройки», противоположной точки зрения придерживается 70%, а 5% - затруднились ответить. Чаще всего «жертвой перестройки» называют себя респонденты 60 лет и старше (37%), а реже - молодые люди 18-24 лет (8%).

Прозвучавшее из Госдумы предложение по введению льготной категории граждан - жертв перестройки - поддерживает 41% респондентов, против - 47%, 12% затруднилось ответить.

Чаще всего поддерживают предложение те граждане, которые относят себя к «жертвам перестройки» (62%), женщины (46%), молодежь (64%). Против такого предложения в основном выступают те, кто не относит себя к «жертвам перестройки» (55%), опрошенные 45-59 лет ( 57%), мужчины (55%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 17 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.