Общество

Комплекс лесопожарной техники Псковского региона дополнится еще одной автоцистерной

Пожарная автоцистерна поступит в Псковскую область в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». На ее приобретение выделено около 6 млн рублей из федерального бюджета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Согласно техническому заданию, цистерна на базе автомобиля «Урал» рассчитана на 6 тыс литров воды. Автомобиль будет оборудован пожарно-техническим оборудованием и специализированным инструментом. На технике к месту тушения пожара могут добраться 6 человек личного состава. Победителем аукциона на поставку стал завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника».

Предполагается, что автомобиль поступит в Противопожарный лесной центр Псковской области в конце октября. Автоцистерны предназначены для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, доставки к месту вызова боевых расчетов, огнетушащих веществ и пожарно-технического вооружения.

Напомним, в этом году в Псковскую область в рамках нацпроекта «Экология» уже поступили 11 лесопатрульных комплексов на базе автомобилей повышенной проходимости «Газ», а также четыре колесных трактора и два плуга для проведения профилактических работ по предотвращению лесных пожаров. Общая стоимость техники превысила 30 млн рублей.