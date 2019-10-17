Минтруд пообещал сохранение текущего уровня безработицы в следующем году

Показатели безработицы не изменятся в следующем году, ситуация на рынке остается стабильной, сообщают «Известия» со ссылкой на «РИА Новости» и министерство труда и социальной защиты России.
Отмечается, что в настоящее время в органы службы занятости населения работодателями заявлено 1,7 млн вакансий.
По данным оперативного мониторинга, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, на 1 октября 2019 года составила 662,2 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы на эту же дату — 0,9%.
Уровнем регистрируемой безработицы чиновники называют долю граждан, обратившихся в государственную службу занятости, от всех жителей от 15 до 72 лет, которые могут работать (в документах их называют рабочей силой).