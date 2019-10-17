Общество

Дмитрий Шахов выступил с докладом в Псковском филиале Академии ФСИН России

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в Межвузовской научно-практической конференции «Функционирование учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы». Конференция прошла в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе омбудсмена.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области, кандидат юридических наук, Дмитрий Шахов выступил с докладом посвященном защите прав и свобод человека и гражданина в учреждениях и органах Федеральной службы исполнения наказаний России, основных полномочиях региональных уполномоченных по правам человека. В своем выступлении псковский омбудсмен рассказал участникам конференции о применяемых методиках и подходах при осуществлении проверок жалоб о нарушениях прав и свобод граждан в учреждения и органах, исполняющих уголовные наказания, а также проинформировал о решениях федеральных законодателей о новых полномочиях региональных государственных правозащитников. По завершении своего выступления Дмитрий Шахов ответил на многочисленные вопросы участников конференции, в том числе касающихся решений Европейского Суда по правам человека и практики их исполнения в России.

В научном мероприятии приняли участие, сотрудники прокуратуры Псковской области и УМВД России по Псковской области, профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Балтийского гуманитарного института, Псковского государственного университета, Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, Псковского агротехнического колледжа; курсанты и студенты Псковского филиала академии, практические работники УФСИН России по Республике Коми, Псковской, Брянской, Смоленской и другим областям.

В ходе работы конференции ее участники обсудили актуальные проблемы уголовно-исполнительного законодательства, уголовно-исполнительной политики Российской Федерации, деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.