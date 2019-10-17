Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы сегодняшнего эфира – итоги партийной конференции, на которой Елена Полонская была выдвинута кандидатом на пост главы города Пскова; недавний визит в Псковскую область министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и 25-летие Торгово-промышленной палаты Псковской области.

Ведут эфир Константин Калиниченко и Надежда Назаренко. Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.