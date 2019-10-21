Общество

Волонтеры Красного Креста совершили очередной визит к пенсионеру

В рамках реализации проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны», геронтоволонтер Красного Креста Людмила Рожковая, молодой волонтер Красного Креста Семен Карлов и социальный работник Красного Креста Любовь Сушилова побывали дома с визитом вежливости у 86-летней Нины Яковлевой, чтобы восполнить дефицит общения у пожилой женщины и пригласить к участию в проекте Красного Креста.

В беседе с пожилой женщиной Любовь Сушилова подробно рассказала о проекте Красного Креста, его возможностях и мероприятиях. Нина Яковлева с сожалением отметила, что из-за проблем со здоровьем участвовать в активной общественной жизни не может. Многие события и конкретные даты из пережитой жизни у нее стерлись из памяти, но забота и внимание родных придают ей силы духа. Пожилая женщина признана бывшим несовершеннолетним узником фашистских концлагерей. В годы Великой Отечественной войны вместе с родителями была насильственно вывезена в Латвию, где на себе испытала жестокое обращение немцев. С детских лет и до настоящего времени не забыты ужасы военного времени.

«Визиты внимания-это просто человеческое отношение, после чего теплее становится на душе и улучшается настроение», - рассказывают волонтеры.

Расставаясь, представители Красного Креста вручили пожилой женщине буклеты о проекте, небольшие гостинцы и пожелали Нине Яковлевой крепкого здоровья.

Визит внимания состоялся в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.