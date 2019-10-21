Общество

Григорий Лепс выступит в Пскове на сцене Ледового дворца

Легендарный Григорий Лепс выступит на сцене Ледового дворца в Пскове 22 ноября.

Григорий Лепс – это брутальность и мужественность всей российской эстрады. Его голос поражает, а концерты дарят потрясающие эмоции, ведь каждый раз он поет как в последний – на нерве, с душой и сердцем.

Он – кумир женщин и сильных духом мужчин. Лепс поет о том, что близко и понятно каждому вне зависимости от пола и возраста, социального положения и привычек. Штурм крепости жизни – вот чем он берет. Он знает об этом все.

Любая новая работа Григория становится настоящим событием: меняется исполнение, музыкальное сопровождение, эмоциональное состояние. На концерте можно услышать любимые песни: «Рюмка водки на столе», «Уходи красиво», «Я тебя не люблю», «Самый лучший день».

В чем секрет исполнительской притягательности Лепса?

«Песни – это верстовые вехи, которые обозначили направление творческого пути, – говорит Григорий. – Были на этом пути и тяжелые подъемы, и крутые откосы, каждый шаг был нелегким поиском, нажитым опытом. Я благодарен судьбе! Благодарен всем, кто приходит на мои концерты и слушает мои песни».

Начало концерта в 19:00.

Для лиц старше 16 лет.