Григорий Лепс выступит в Пскове на сцене Ледового дворца

Легендарный Григорий Лепс выступит на сцене Ледового дворца в Пскове 22 ноября.
Григорий Лепс – это брутальность и мужественность всей российской эстрады. Его голос поражает, а концерты дарят потрясающие эмоции, ведь каждый раз он поет как в последний – на нерве, с душой и сердцем.
Любая новая работа Григория становится настоящим событием: меняется исполнение, музыкальное сопровождение, эмоциональное состояние. На концерте можно услышать любимые песни: «Рюмка водки на столе», «Уходи красиво», «Я тебя не люблю», «Самый лучший день».
В чем секрет исполнительской притягательности Лепса?
Начало концерта в 19:00.
Для лиц старше 16 лет.