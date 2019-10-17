Общество

Интеллектуальный форум псковских школьников «Шаг в науку» пройдет в Пскове

23-25 октября в Пскове состоится научно-практическая выставка обучающихся Псковской области «Шаг в науку» и Интеллектуальное соревнование учащихся «Шаг в науку, юниоры Псковщины», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре развития одаренных детей и юношества.

Выставка и соревнование – это демонстрация результатов исследовательской и проектной работы учащихся по истории, краеведению и этнографии, биологии и математике, физике, технике и технологиям, другим научным направлениям. Работы школьников будут оценивать ученые Псковского государственного университета, Псковского областного института повышения квалификации работников образования, педагоги Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества. Традиционно на выставке будет работать Молодежное жюри, в состав которого войдут студенты ПсковГУ.

Региональная выставка для старшеклассников «Шаг в науку» проводится уже в шестнадцатый раз, соревнование школьников начальной и основной школы – в двенадцатый.

В рамках выставки и соревнования состоятся тематические олимпиады «Шаг в науку» по физико-математическим, естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам.

На выставку и соревнование подали заявки 99 школьников 4-11 классов из 13 городов и районов Псковской области: Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Невельского, Островского, Печорского, Плюсского, Псковского, Пушкиногорского, Себежского, Стругокрасненского районов, Пскова, Великих Лук и Санкт-Петербурга.

Школьники - победители в номинациях выставки и соревнования будут рекомендованы к участию во всероссийских мероприятиях программы «Шаг в будущее».

Научные руководители участников выставки и соревнования получат благодарности от имени Комитета по образованию Псковской области.

Для педагогов 23 октября состоится методический семинар «Исследовательская и проектная деятельность обучающихся как форма организации работы с одаренными детьми.

Открытие выставки, соревнования и семинара состоится 23 октября в 13.00 в Доме детского творчества города Пскова.

Организаторами мероприятия выступают комитет по образованию Псковской области, Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества.