Общество

Школа принимающих родителей - обучение (не) для галочки

Суббота. Пасмурный осенний день. Но в классе псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, на Максима Горького, 23 теплая и дружественная атмосфера. Собравшихся здесь людей объединяет общая мечта и цель - стать замещающими родителями. Это субботнее занятие в Школе принимающих родителей на базе центра уже третье.

9.50 утра. Будущие приемные родители постепенно подтягиваются в класс. В этом году в осеннем наборе в Школе «учатся» 15 потенциальных родителей.

Это обучение не для галочки. Психолог Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Елена Григорьева и заведующая постинтернатным отделением Центра Ирина Крюкова действительно помогают будущим родителям понять психологию ребенка-сироты и глубже «заглянуть в себя»: понять, смогут ли они принять ребенка в семью и суметь наладить с ним контакт.

Эта Школа станет важным этапом для опытных пар, у которых уже есть родные дети, и они хотят взять ребенка из детского дома, для тех, кто хочет стать опекуном детей своих скоропостижно скончавшихся родственников. Есть и те, кто по каким-либо причинам не может иметь своих детей и готов подарить семью ребенку-сироте.

Елена Григорьева напомнила «ученикам», что позади уже такие темы как «Возрастные особенности детей сирот», «Потребности детей разных возрастов», «Возрастные особенности привязанности ребенка».

А предметом обсуждения на субботнем занятии стала тема, которую обязательно должны знать будущие приемные родители — особенности детей, переживших травму: жестокое обращение, насилие (физическое, сексуальное, эмоциональное), пренебрежение нуждами ребенка.

Участников Школы принимающих родителей ждал целый ряд практических упражнений по данной теме. В начале занятия специалисты по традиции предложили «ученикам» поделиться тем, что у них произошло за прошедшую неделю, какие осмысления происходят в связи с занятиями. Участники немного смущались, но, тем не менее, на занятии царила добрая, веселая атмосфера, все слушали друг друга внимательно, с интересом, участвовали в диалоге, задавали вопросы. В свою очередь специалисты Центра помощи детям также рассказали участникам о своих впечатлениях от прошедшей недели. Это помогает наладить контакт и диалог с участниками, помочь им раскрепоститься и не стесняться.

Для закрепления уже полученных знаний потенциальным родителям предложили поучаствовать в упражнении «Сумасшедшие сессии».

Им раздали карточки с различными утверждениями, предложив прокомментировать, правильно ли это оно, согласны ли они с ним, высказать свои мысли и чувства.

По словам психолога, это упражнение поможет понять, как дети слышат, понимают взрослых, как они мыслят. Елена Григорьева обратила внимание на то, что, в свою очередь, родителям важно объяснять детям ту или иную ситуацию, корректировать информацию в верном направлении. К примеру, утверждение одной из карточек гласило: «Ребенок должен быть обут, одет и накормлен. Остальные его потребности - дурь и блажь. Задача родителя - как можно быстрее их "выбить"».

Будущие родители читали ситуацию и высказывали свое мнение с учетом полученных знаний, психологи внимательно выслушивали ответы, разбирали и комментировали реальные ситуации из жизни детей-сирот. Далее специалисты рассказали об особенностях психологии и поведения детей младшего школьного и подросткового возраста, о потребностях, основных моментах развития.

Как пояснила Ирина Крюковка, младший школьный возраст - это промежуток от 7 до 10 лет. «В этом возрасте основной, ведущей деятельностью является учеба. Некоторые дети психологически не готовы к школе - их в основном интересуют внешние атрибуты учебы - рюкзак, форма. Задача взрослого - направить, объяснить», - рассказывает Ирина Крюковка. По ее словам, в этом возрасте развиваются познавательные процессы, младший школьный возраст благоприятен для развития самостоятельности ребенка: ему приятно, когда дают поручения: погулять с собакой, сходить в магазин - это способствует выработке ответственности.

Также Ирина Крюкова сделала акцент на том, что учебная деятельность играет большую роль в становлении личности, самооценки.

«Подростковый возраст - это кризис желаний и возможностей. Для подростка главное - общение со сверстниками», - объяснила Елена Григорьева.

Слушатели Школы узнали, что в подростковом возрасте ребенок ищет себя и познает социальный мир. У него формируется самосознание. Для него важно ответить на вопрос «кто я?».

«Роль взрослого заключается в том, чтобы правильно понять изменения в поведении подростка», - рассказала Елена Григорьева и обозначила, что в этом возрасте подросток, как правило, хочет «свергнуть родителей с пьедестала». Будущие мамы и папы увлеченно слушали психолога, участвовали в диалоге, задавали волнующие вопросы.

Разговор о травмах детей-сирот начался с предложения разделиться на три группы для выполнения практического задания.

Раздав рисунки детей, в то или иное время бывших воспитанниками данного учреждения, Елена Григорьева и Ирина Крюкова предложили потенциальным родителям ответить на вопросы «Что они могут означать? Хорошо ли ребенку, боится ли он чего-то, спокоен ли, а, может быть, наоборот злится, как воспринимает окружающий мир и себя?». Перед ними стояла нелегкая задача - понять эмоциональное состояние ребенка.

«Внутренний мир детей проявляется во всем, даже в рисунках. Если не знаешь ребенка, то рисунок все расскажет», - пояснила психолог. Из всех представленных работ детей одна показалась всем наиболее мрачной и тревожной (см. ниже) — черный дом с красными окнами и «чертиком» на крыше. «Ученики» отметили преобладание в рисунке черного цвета, по их мнению, это символизирует одиночество ребенка.

«Он воспринимает людей, как врагов», «Он один и пытается бороться, постоять сам за себя», «Ребенок оградился от всех», «Красные окна похожи на случившийся в доме пожар» - слышались предположения. Выслушав все варианты, Елена Григорьева отметила, что «ученики» были недалеко от истины и рассказала историю автора рисунка.

Рисовал это мальчик-подросток с тяжелой семейной ситуацией, который ранее жил в детском доме. Сейчас он довольно успешный молодой человек, студент.

Завершающим и самым эмоционально тяжелым заданием стало упражнение под названием «Управляемое фантазирование», которое провела Ирина Крюкова. «Вы должны представить себя в описываемой ситуации - в той, в которой оказался ребёнок, поразмышлять о своих чувствах», - объяснила она.

Потенциальные родители должны были представить себя в роли главных героев рассказа — двух малышей, один из которых родился в полной благополучной семье, другой - в неполной и неблагополучной. Мамы и папы прониклись выдуманными историями, которые на самом деле запросто могли оказаться реальными.

Главное, что слушатели вынесли из этого упражнения — страхи, недоверие к людям, травмированная психика ребенка, девиантное поведение «идут» из детства.

Придя лишь на одно занятие в Школу принимающих родителей, понимаешь, что это обучение не для галочки. Школа помогает реально оценить свои возможности, глубже заглянуть в себя, понять, сможешь ли ты принять ребенка-сироту в свою семью, подарить ему счастливое детство, юность... жизнь.

Олеся Скрипченко