Общество

В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные, сообщает «Российская газета».

Первое. Активизируйте возможность дистанционно блокировать смартфон, тогда в случае его пропажи вы сможете не только закрыть доступ злоумышленников к личным данным, но и стереть их.

Второе. Рекомендуется использовать сложные пин-коды для входа в устройство или биометрические данные.

Третье. Нужно регулярно делать резервное копирование данных. А документы, фото и видео - хранить в облачном хранилище, а не памяти смартфона.

Если телефон потерян, нужно обратиться к мобильному оператору с просьбой заблокировать оставшуюся в нем "симку", тогда злоумышленник не сможет воспользоваться быстрыми переводами из смс и вывести средства с вашего счета.

Также рекомендуется сразу заблокировать привязанные к смартфону банковские карты.