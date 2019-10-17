Общество

«Псковские латыши» и друзья Латвии отметили 15-летие «Сакты»

Псковская региональная культурно-просветительская общественная организация «Сакта» отметила 15-летие. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

«В Псковской области живут люди, чья жизнь так или иначе связана с Латвией. Среди них более шестисот этнических латышей. По разным причинам люди семьями выехали из Латвии, но поддерживают с ней связь, помнят, скучают по ней. Проживая в России, они не забывают свои корни, культуру, родной язык», - так рассказывают члены этой организации о себе.

От имени депутатов Псковской городской Думы и и. п. главы города Елены Полонской псковских латышей поздравил с памятной датой депутат Валерий Тюменцев.

«Ваша общественная организация объединяет в своих рядах не только этнических латышей, но и псковичей других национальностей, которые считают себя друзьями Латвии. За эти годы было проведено немало выставок, творческих вечеров, встреч с интересными людьми. Благодарю Вас за плодотворное сотрудничество и общественную деятельность. Примите в этот день самые теплые и искренние пожелания благополучия, неутомимой жизненной энергии и бодрости духа и дальнейших успехов!» - отметил депутат.