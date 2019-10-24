Общество

Жители Пскова стали отправлять больше посылок родным

Служба доставки Boxberry рассказывает, как изменилось количество посылок за последний год, и почему это произошло

Жители Пскова стали отправлять больше посылок в другие города: по статистике службы доставки Boxberry за половину 2019 года было отправлено в 3 раза больше грузов, чем за этот же период в 2018 году. И речь идет именно о частных отправлениях.

Посылки разлетаются по самым разным городам. Чаще всего – в Москву, Санкт-Петербург, Смоленск, Петрозаводск и Сочи.

Причина проста – развитие коммерческих служб доставки. Одной из таких является служба доставки посылок и писем Boxberry

Чтобы отправить посылку, не нужно стоять в очередях и заполнять бесконечные бланки извещений. Все это можно сделать рядом с домом – быстро и комфортно, в ближайшем отделении Boxberry. В России работает более 3300 отделений, и находятся они во всех регионах страны.

Отправлять посылки с помощью Boxberry не только комфортно, но и выгодно. До 30 ноября можно воспользоваться специальными условиями и снизить стоимость доставки на 15%. Назовите оператору промокод «Новость», когда будете отправлять посылку в отделении Boxberry. Или подготовьте документы онлайн и активируйте промокод в личном кабинете Boxberry.

Процесс оформления посылки занимает 5 минут. Оператор помогает упаковать отправление, а все пакеты и коробки для посылок предоставляются абсолютно бесплатно.

В Пскове работает 5 отделений Boxberry. Приходите в любое из них и отправляйте посылки родным и близким. Выбрать удобное время для посещения вы можете на сайте Boxberry. Что можно отправить? Подарки, а также полезные и нужные вещи. Чаще всего горожане отправляют книги, одежду, сувениры и другие знаки внимания.

Делитесь положительными эмоциями со своими близкими, доставляйте радость вместе с Boxberry.