Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН прошел День открытых дверей

День открытых дверей состоялся в Псковском филиале Академии ФСИН России. Старшеклассников, прибывших из различных регионов, приветствовали руководство филиала, представители УФСИН России по Псковской области и ВВК-2 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, будущие абитуриенты и их родители узнали об истории создания образовательной организации, службе в уголовно-исполнительной системе, специальности «Правоохранительная деятельность» и направлении подготовки «Юриспруденция» по набору в 2020 году, особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета и на места по договорам об оказании образовательных услуг.

Все желающие смогли ознакомиться с материально-технической базой образовательной организации, увидеть показательное выступление курсантов по применению приемов рукопашного боя. На территории филиала работала выставка оружия, специальных средств и криминалистической техники.

Гостям раздали информационные буклеты «Абитуриент 2020» и показали видеофильм о Псковском филиале академии. О текущих событиях в вузе, имеющих общественную значимость, участники дня открытых дверей узнали из радионовостей, которые транслировались в эфире образовательной организации.