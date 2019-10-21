Общество

Заменить обычное мясо на растительное готовы 5% россиян

Заменить обычное мясо растительным готовы 5% россиян, следует из опроса сервиса доставки Delivery Club и компании ResearchMe. Доля тех, кто положительно относится к этому продукту, выше среднего среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (7%) и ниже — среди респондентов старше 45 лет (3%). Вегетарианцами себя назвали 1% от общего количества опрошенных и 4% от респондентов 18-24 лет. В опросе приняли участие более 2,7 тыс. пользователей Рунета из всех федеральных округов.

При этом 45% участников опроса сообщили, что регулярно придерживаются тех или иных ограничений в питании. Чаще всего речь идет о разгрузочных днях, отказе от еды в вечернее время и соблюдении различных диет. Как отмечают авторы исследования, аудитория потребителей растительного мяса может быть шире за счет тех, кто в принципе следит за своим питанием или вводит ограничения в рацион, например, по религиозным соображениям.

«5% россиян, готовых перейти на растительное мясо, — это достаточно большая цифра, учитывая, что пока в России рестораны, в которых можно попробовать этот продукт, можно пересчитать по пальцам. С распространением растительного мяса отношение жителей страны к нему продолжит меняться. И драйвером этих изменений, безусловно, останется молодое поколение, уже сейчас демонстрирующее осознанный подход к своему питанию», — уверены в Delivery Club.