Общество

На базе отдыха «Пушкиногорье» состоялась первая репетиция молодежной «Танцетерапии»

В минувшие выходные на базе отдыха «Пушкиногорье» состоялась первая выездная репетиция проекта «Танцетерпия» для молодых профсоюзных активистов Псковской области. Как рассказала руководитель проекта, специалист Псковского облсовпрофа Анастасия Мелещенко, в ней приняли участие студенты Великолукской сельскохозяйственной академии (11 человек) и Великолукского медицинского колледжа (15 человек). Ребята разучивали танцы современного направления, а на мастер-классе создавали элементы костюмов — банданы и напульсники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

«Ребята приехали очень заинтересованные – и в проекте, и в танцах. Несмотря на то, что не все были знакомы друг с другом, они в первый же день подружились и даже сплотились с другой командой. Судя по отзывам, они остались очень довольны выходными, и уже представляют, как будут репетировать и выступать», — рассказала Анастасия Мелещенко.

Напомним, что проект молодежной «Танцетерапии» реализуется за счет грантовых средств Росмолодежи. В рамках проекта для каждой группы участников организуются выездные репетиции на базе отдыха «Пушкиногорье», в рамках которых они разучивают хореографическую постановку (направление — по желанию). Также проходят занятия с тренером-психологом по сплочению коллектива и мастер-классы по созданию элементов костюма, соответствующего выбранному танцевальному направлению.

26-27 октября состоятся следующие выездные репетиции для двух команд из профкома ПсковГУ.