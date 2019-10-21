Общество

Современное оборудование передал детской библиотеке псковский единоросс Денис Иванов

В Пскове детская экологическая библиотека «Радуга» получила современную мебель и технику. Помощь учреждению оказал руководитель фракции «Единой России» в городской Думе Денис Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

В библиотеке уже обновили литературный уголок, установив несколько стеллажей. Также в распоряжение сотрудников поступили ноутбук, видеопроектор и принтер.

«Каждый день библиотеку посещают целые классы. Здесь для ребят проводят различные познавательные программы и тематические мероприятия, демонстрируют развивающие фильмы. Новое оборудование, в котором так нуждалось учреждение, теперь позволит более качественно организовывать досуг детей и подростков», - сказал Денис Иванов.

В благодарственном письме читатели и коллектив библиотеки выразили признательность депутату за оказанную поддержу.