Общество

Юных псковичей приглашают поучаствовать в олимпиаде «Россия в электронном мире»

Псковский региональный центр Президентской библиотеки приглашает школьников и студентов Псковской области принять участие в масштабном проекте – интерактивной олимпиаде «Россия в электронном мире». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной научной библиотеке.

Уже 10 лет Президентская библиотека проводит для учащихся образовательных учреждений интерактивную олимпиаду по отдельным предметам. Максимально полные ответы на некоторые задания олимпиады участники смогут дать, обратившись к электронным источникам, доступным через портал Президентской библиотеки.

Олимпиада проводится с сентября 2019 по март 2020 года и включает три обязательных этапа:

первый – отборочный, проводится в заочной форме с применением системы дистанционного тестирования знаний в период с 19 сентября по 2 декабря 2019 г.;

второй – отборочный, также проводится в заочной форме с применением системы дистанционного тестирования знаний в период с 16 декабря 2019 г. по 23 января 2020 г.;

третий – заключительный, проводится в очной форме в период с 17 по 19 марта 2020 г.

Для победителей и призёров Олимпиады существуют льготы на поступление в вузы-партнёры Президентской библиотеки.

В олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, обучающиеся в учреждениях среднего (полного) общего образования (ученики 10-11-х классов средних школ). Для участия в олимпиаде необходимо пройти процедуру регистрации на сайте http://olympiada.prlib.ru.

Впервые в этом году совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом Президентская библиотека проводит также олимпиаду по предмету «Русский как иностранный» для школьников старше 14 лет и студентов, являющихся гражданами зарубежных стран.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в Псковский Региональный центр Президентской библиотеки по адресу г. Псков, ул. Вокзальная, д. 48, актовый зал. Тел. 8 (900) 990-47-57.