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Рэперы Гарри Топор и Тони Раут выступят в псковском клубе

Петербургские рэперы Гарри Топор и Тони Раут выступят в псковском клубе T.I.R. Концерт пройдет в рамках концертного тура Hostel Grand Tour. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом учреждении, концерт состоится 17 ноября. Начало - в 19.00.

Источник: сайт клуба T.I.R.

«Hostel Grand Tour - рекордный и самый масштабный концертный тур в истории Тони Раута и Гарри Топора, презентация совместного альбома и лучшие старые треки», - отметили представители клуба.

Так, в тур исполнителей входит 90 городов в 5 странах.

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